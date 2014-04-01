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Трамп заявил, что ждет от России заключения сделки по Украине
Сегодня, 9:12
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Трамп заявил, что ждет от России заключения сделки по Украине

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Президент США хочет убедиться, что Путин "доведет дело до конца".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от России заключения сделки по Украине. Об этом  он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер выразил мнение, что он может добиться заключения сделки по украинскому урегулированию. По словам Трампа, он хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин "доведет дело до конца".

Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я считаю, что сделал бы это, если бы он не выполнил свою работу.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с РФ.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, президент сша, россия, сделка, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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