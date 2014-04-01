Президент США хочет убедиться, что Путин "доведет дело до конца".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от России заключения сделки по Украине. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер выразил мнение, что он может добиться заключения сделки по украинскому урегулированию. По словам Трампа, он хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин "доведет дело до конца".

Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я считаю, что сделал бы это, если бы он не выполнил свою работу. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с РФ.

Фото: YouTube / The White House