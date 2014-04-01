Трамп: вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с РФ

По его словам, вариант вступления Украины в альянс в обмен на соглашение по освоению недр не обсуждался.

Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Глава государства провел пресс-конференцию в Белом доме. По его словам, вариант вступления Украины в альянс в обмен на соглашение по освоению украинских недр не обсуждался.

Я думаю, что еще до Путина говорили, что Украина не вступит в НАТО. И, возможно, именно это стало причиной начала конфликта. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине.

Фото: YouTube / The White House