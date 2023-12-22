Сотрудники полиции пришли на фестиваль в клуб MOD, где 7 января играли "Щенки"

Около 22:00 они покинули помещение, и программа продолжилась.

13 января в клубе MOD на Арсенальной набережной проходил фестиваль Stoned Heavy Comedown II, в рамках которого планировались выступления четырех музыкальных групп. Однако мероприятие прервали правоохранители, пишет "Ъ-СПб".

Две группы успели выступить, полиция пришла на фестиваль в момент, когда он уже начался. Из здания никого не выпускали, правоохранители передвигались по залу с собаками. Около 22:00 они покинули помещение, и программа продолжилась.

Отметим, что 7 января в этом же клубе состоялся концерт группы "Щенки". Во время исполнения песни солист Максим Моисеев вышел на сцену в одном носке. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Фото: Piter.TV