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Российский диетолог перечислила полезные свойства яблок
Сегодня, 15:40
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nastya960

Российский диетолог перечислила полезные свойства яблок

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Яблоки – отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.

Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала "Звезде", почему яблоки отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.

Медик рассказала, что яблоки богаты витамином С – природным антиоксидантом – и играют важное место в предотвращении рака. Также во фрукте содержатся цинк, марганец и витамин Е. Яблоки к тому же богаты клетчаткой, которая важна для нормальной работы кишечника.

Вместе с тем врач подчеркнула, что эти фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.

Ранее диетолог Дианова предупредила о вреде обезжиренных продуктов. 

Фото: pixabay

Теги: диетолог, яблоки
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей,

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