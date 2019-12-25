Российский диетолог перечислила полезные свойства яблок

Яблоки – отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.

Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала "Звезде", почему яблоки отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.

Медик рассказала, что яблоки богаты витамином С – природным антиоксидантом – и играют важное место в предотвращении рака. Также во фрукте содержатся цинк, марганец и витамин Е. Яблоки к тому же богаты клетчаткой, которая важна для нормальной работы кишечника.

Вместе с тем врач подчеркнула, что эти фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.

Ранее диетолог Дианова предупредила о вреде обезжиренных продуктов.

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