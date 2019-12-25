Диетолог Дианова предупредила об вреде обезжиренных продуктов

Диетолог отметила, что люди часто думают, будто обезжиренные продукты можно есть в большом количестве.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов. Об этом она рассказала радио Sputnik.

Диетолог отметила, что люди часто думают, будто обезжиренные продукты можно есть в большом количестве. На самом деле такой подход может привести к перееданию. К тому же, когда происходит процесс обезжиривания, продукт может терять вкусовые качества, и для восполнения вкуса производители используют различные добавки. Натуральные жиры иногда заменяют растительными. Также в такие продукты могут добавляться сахар, соль, крахмал, усилители вкуса. При частом употреблении добавки плохо влияют на кишечник.

Врач порекомендовала тем, кто хочет сократить потребление жира, употреблять исходно натуральные продукты средней жирности.

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