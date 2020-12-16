Петербуржцам рассказали о вреде и пользе манной каши

Здоровым людям не стоит ей увлекаться.

Манная каша является противоречивым блюдом, в котором есть как плюсы, так и минусы. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Манная каша быстро варится, хорошо усваивается и не раздражает желудочно-кишечный тракт из-за низкого содержания клетчатки. В это же время данная каша очень калорийная и почти не имеет микроэлементов и витаминов.

Манную кашу рекомендуют есть после заболеваний и операций, а также пожилым и людям с проблемами органов пищеварения. Также ее полезно давать детям с маленьким весом. Здоровым людям не стоит ей злоупотреблять, так как можно получить лишний вес.

Ранее диетолог назвала ошибки при варке овсяной каши.

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