В Роспотребнадзоре рассказали о пользе ячки

Ячневая крупа богата на витамины группы В, РР и Е.

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, кому нужно есть ячку. Врачи отмечают, что в 100 граммах каши из ячневой крупы содержится более 10 граммов белка. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

Кроме того, ячневая крупа богата на витамины группы В, РР и Е. Кроме того, в ней содержатся природные антибиотики. Речь идет о лизине и гордецине.

Ячка богата клетчаткой. Поэтому врачи рекомендуют пациентам есть эту кашу. Однако не всем можно есть ячневую крупу. Дело в том, что ячка – высококалорийный продукт, поэтому его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса. Нельзя включать в рацион эту кашу при непереносимости глютена.

Ранее мы писали, как сделать блины полезными.

Фото: Pxhere