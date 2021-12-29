Пользователь WeChat назвал щи, хлеб, мед и кашу одними из самых вкусных блюд русской кухни

В Китае оценили рецепты российских хозяек.

Пользователь китайского онлайн-портала WeChat назвал щи, хлеб, мед и кашу одними из самых вкусных блюд русской кухни. Автор материала рекомендовал иностранным туристам в России попробовать эти блюда. Щи он оценил как очень питательный суп, в котором преобладают овощи. Также эксперт оценил уху. По его мнению, рецепт этого супа "хозяйками и поварами из поколения в поколение".

Популярность горячих блюд китаец объяснил читателям тем, что они помогают жителям страны согреться при холодном и сухом климате. В качестве летнего варианта блогер посоветовал путешественникам обязательно попробовать окрошку. Он также с интересом попробовал разнообразные каши: пшенную, гречневую, ячневую, манную, кукурузную и другие. В России в рецепты добавляются пряности и приправы.

Особое внимание китайский представитель уделил хлебу, так как еще с древности гостей в стране встречами с хлебом и солью.

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