Bild: Россия планирует присоединить Украину к Союзному государству

Журналисты подробно описали три этапа захвата власти Москвой в Киеве.

Немецкое издание Bild считает, что Россия планирует присоединить Украину к Союзному государству. Журналисты таблоида написали о нескольких этапах военного вторжения Москвы на территорию соседней страны. В частности, речь идет о формировании "народной" Верховной Рады, "марионеточного правительства" и лагерей для несогласных активистов. Данный материал дипломаты из РФ назвали "смесью спекуляций и слухов".

По версии авторов статьи, на первом этапе российские военные начнут захват украинских городов. Армия якобы планирует подчинить себе крупнейшие населенные пункты. Для этого внутри страны политическую деятельность ведут лояльные сторонники Москвы и сотрудники спецслужб. Они займутся установлением пророссийского руководства и смогут договориться о передаче РФ украинских городов под контроль мирным путем.

На втором этапе по завершению капитуляции украинских городов Россия сформирует "народную раду" вместо существующего парламента в Киеве. В законодательном органе будут участвовать представители, которых якобы выберут спецслужбы. Это позволит создать на Украине пророссийский кабинет министров. В рамках третьего этапа правительство введет на территории государства режим чрезвычайного положения. Далее последуют репрессии и создание тюрем для несогласных с режимом. В издании уточнили, что Россия готова подавлять сопротивление украинцев, которые не хотят сотрудничать.

Немцы заметили, что результатом всех действий со стороны РФ станет создание на Украине "полицейского государства". Далее чиновники проведут общенациональный референдум, в котором будет принято решение о присоединении к РФ.

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