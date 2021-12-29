Тайвань осудил совместное заявление России и КНР в поддержку принципа "одного Китая"

В администрации региона раскрыли сигнал, который Пекин подал миру.

Тайвань осудил совместное заявление президентом России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в поддержку принципа "одного Китая". Встреча между политиками состоялась в преддверии торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Такой пост распространило внешнеполитическое ведомство региона. По мнению дипломатов, данный жест на международной арене говорит о том, что в Пекине принуждают страны и организации предпринимать действия вопреки их воле и стремлениям.

На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу "Одного Китая", мы выражаем по данному поводу решительный протест. заявление администрации Тайваня

Напомним, что в настоящее время Тайвань управляется собственной администрацией. Это происходит с 1949 года, когда в регион бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975). Эти силы потерпели поражение в гражданской войне. С того времени Тайвань сохранил собственный флаг и некоторые другие суверенные атрибуты, принадлежавшие прежней Китайской Республике. Она существовала до прихода к власти коммунистического строя. В КНР официально заявляют о том, что остров Тайвань является одной из провинций страны. Эту позицию поддерживает большинство стран.

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