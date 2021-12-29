Депутат Рады Черный: Зеленский не смог поехать на открытие Олимпиады из-за запрета США

В ОПЗЖ оценили отказ президента Украины прилетать в Пекин на ОИ-2022.

Депутат Верховной Рады Виктор Черный считает, что украинский президент Владимир Зеленский не смог поехать на торжественную церемонию открытия Олимпиады в Пекине из-за якобы прямого запрета от США. Таким мнением представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" поделился в собственном аккаунте на Facebook.

Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии Виктор Черный, украинский депутат

По словам местного парламентария, Олимпийские игры во всем мире всегда считались символом мира, туда съезжались главы крупнейших государств. Однако сейчас ряд стран делает попытки политизировать международной спортивное мероприятие и устраивает Китаю дипломатический бойкот. В Раде добавили, что Зеленский на Олимпиаде мог продвигать на формальном и неформальном уровне жизненно важные для Киева вопросы. Спикер счел, что действующее руководство Украины не думает о спортивных достижениях, так как атлетам было рекомендовано не фотографироваться с россиянами.

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Фото: Telegram / Zelenskiy Official

