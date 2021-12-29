В Китае выпустили видеоролик, посвященный встречам Путина и Си Цзиньпина

Глава РФ и КНР встречались друг с другом 38 раз.

В Пекине выпустили видеоролик, посвященный встречам российского и китайского президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видео распространилось усилиями Центрального телевидения КНР по социальным сетям. В кадре журналисты рассказали о переговорах политиков в разные периоды, а также о существовании между странами крепкой дружбы.

Известно, что после вступления на должность председателя Китая Си Цзиньпин в общей сложности встретился с коллегой из России уже 38 раз. Главы двух государств продолжали поддерживать контакты даже во время пандемии, однако все это общение проводилось посредством видеосвязи. Сегодня днем (4 февраля) лидеры впервые за два года провели очную встречу.

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