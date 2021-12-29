Путин: российские нефтяники подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай

Глава государства отметил новый контракт по поставкам газа в Китай.

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что российские нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай.

Путин отметил также новый контракт по поставкам газа в Китай с Дальнего Востока по 10 млрд кубометров в год.

Глава российского государства сказал, что Россия и Китай поддерживают друг друга, а отношения стран приобрели беспрецедентный характер.

Ранее Владимир Путин заявил, что возможным списать часть долгов с региона России, если он поддерживает инвестпроекты.

Фото и видео: YouTube / Россия 24