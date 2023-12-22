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В Петербурге документ с подписью Путина выставлен на торги
Вчера, 23:01
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В Петербурге документ с подписью Путина выставлен на торги

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Аукцион пройдет 22 марта.

Документ с подписью президента РФ Владимира Путина от 1995 года, который в тот период занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Петербурга, выставили на портале электронного аукциона "Петербургский Аукционный Дом".

Свидетельство с подписью В. В. Путина. Реестровый номер №АОЛ-8870. Выдано 15 июня 1995 года.

Карточка лота

В свидетельстве от 15 июня 1995 года говорится о том, что закрытое акционерное общество "БВК" зарегистрировано и внесено в государственный реестр. Стартовая стоимость лота составляет 20 тыс. рублей, аукцион пройдет 22 марта.

Ранее на аукционе в Петербурге никто не купил пиджак политика Владимира Жириновского. Элемент одежды продавали в наборе с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы. 

Фото: Piter.TV

Теги: аукцион в петербурге, владимир путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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