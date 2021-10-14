Пиджак Владимира Жириновского на аукционе в Петербурге никто не купил

Пиджак политического деятеля выставляли на торги в наборе с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы.

АО "Российский аукционный дом" (РАД) подвело итоги аукциона "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы" с 224 лотами, в числе которых – издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, автографы, гравюры, живопись, произведения декоративно-прикладного искусства и элементы одежды. На аукционе в Петербурге пиджак политика Владимира Жириновского не нашел покупателей, рассказали в пресс-службе РАД.

К сожалению, не удалось продать пиджак Владимира Жириновского (лот №179). Интересанты были, но, возможно, пиджак оказался им не по размеру. Светлана Честных, главный эксперт Департамента по работе с антиквариатом и предметами искусства РАД

Пиджак политического деятеля выставляли на торги в наборе с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы.

Самым дорогим лотом стала книга И. Г. Георги "Описание всех обитающих в Российском государстве народов" 1799 года издания. На тот момент впервые были собраны и систематизированы сведения о различных сторонах культуры и быта народов страны. Лот продан с превышением начальной цены на 70% – за 1,6 млн рублей (при старте 950 тыс. рублей).

Нашел своего владельца и альбом Огюста Монферрана, посвященный строительству Исаакиевского собора. Учитывая, что альбом находится не в очень хорошем состоянии, теперь есть вероятность, что новый владелец его отреставрирует, чтобы сохранить это издание для последующих поколений. Светлана Честных, главный эксперт Департамента по работе с антиквариатом и предметами искусства РАД

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Фото: сайт Государственной Думы РФ; пресс-служба АО "Российский аукционный дом"