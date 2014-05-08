Пуанты Плисецкой и пиджак Жириновского продадут в Петербурге на аукционе

В общей сложности на предстоящие торги выставлено 224 лота.

В Петербурге на торги выставят редкие издания, необычные предметы и культовую фотографию. Российский аукционный дом (РАД) 23 ноября проведет аукцион "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы".

Среди лотов – пиджак политика Владимира Жириновского с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной думы, культовое фото Че Гевары, пуанты Майи Плисецкой,открытка с автографом Федора Шаляпина и многое другое.

В общей сложности на предстоящие торги выставлено 224 лота. Диапазон начальных цен – от 1 тысячи до 1,5 миллиона рублей.

В прошлом году в Петербурге автограф Чехова продали за 520 тысяч рублей.

Фото: РАД