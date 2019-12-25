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В Петербурге автограф Чехова продали за 520 тысяч рублей
Сегодня, 16:15
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В Петербурге автограф Чехова продали за 520 тысяч рублей

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Начальная стоимость лота — 90 тысяч рублей.

Российский аукционный дом подвёл итоги торгов "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы". На продажу было выставлено 199 лотов. Об этом сообщила пресс-служба РАД.

С превышением цены в 5,7 раз было продано прижизненное издание А. П. Чехова с его автографом на титульном листе. Начальная стоимость лота — 90 тысяч рублей. Он был продан за 520 тысяч рублей.

Также со значительным превышением первоначальной цены был продан автограф писателя Ильи Ильфа и 12 почтовых марок Российской империи.

Ранее на Piter.TV: Изданную в Ленинграде книгу Маршака выставили на торги за 3,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома

Теги: аукцион, чехов
Категории: Лента новостей,

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