В Петербурге автограф Чехова продали за 520 тысяч рублей

Начальная стоимость лота — 90 тысяч рублей.

Российский аукционный дом подвёл итоги торгов "Предметы искусства. Редкие книги. Автографы". На продажу было выставлено 199 лотов. Об этом сообщила пресс-служба РАД.

С превышением цены в 5,7 раз было продано прижизненное издание А. П. Чехова с его автографом на титульном листе. Начальная стоимость лота — 90 тысяч рублей. Он был продан за 520 тысяч рублей.

Также со значительным превышением первоначальной цены был продан автограф писателя Ильи Ильфа и 12 почтовых марок Российской империи.

Ранее на Piter.TV: Изданную в Ленинграде книгу Маршака выставили на торги за 3,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома