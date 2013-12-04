Изданную в Ленинграде книгу Маршака выставили на торги за 3,5 миллиона рублей

На сегодняшний день известно о наличии таких четырех книг.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги книгу Самуила Маршака "Сказки…" с иллюстрациями Лебедева 1935 года издания. Начальная стоимость лота составляет 3,5 млн рублей.

Присутствуют надрывы и утрата фрагментов полей суперобложки. Других изъянов у данного экземпляра нет.

Уточняется, что из-за иллюстраций Лебедева почти весь тираж издания был уничтожен. И лишь для "начальства" были сохранены 50 книг. На сегодняшний день известно о наличии таких четырех книг.

В марте на благотворительный аукцион в Петербурге выставили книгу с автографом Бродского.

Фото: аукционный дом "Литфонд"