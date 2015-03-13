Полиция Абакана изъяла выставленную на продажу шкуру белого медведя, занесённого в Красную книгу

В Хакасии полиция выясняет происхождение шкуры и причину гибели животного.

Российские правоохранительные органы на территории Абакана изъяли выставленную на продажу шкуру белого медведя, занесённого в Красную книгу. Соответствующую информацию в социальных сетях разместили представители пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что товар хотел реализовать за 999 тысяч рублей 52-летний местный житель. Он разместил рекламное объявление на одном из популярных онлайн-ресурсов. Сейчас шкура животного направлена на биологическую экспертизу с целью установления времени и возможной причины гибели дикого зверя.

Полицейские изъяли запрещённый к обороту дериват пресс-служба МВД РФ по Хакасии

Со слов подозреваемого мужчины, шкура была ему подарена. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 258.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа