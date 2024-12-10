Полицейский отдела по Васильевскому острову задержан за передачу данных

При подтверждении вины мужчина понесет наказание в установленном законом порядке.

Полицейские выявили и пресекли нарушение законности в районном отделе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, 42-летний сотрудник полиции Василеостровского района, имея доступ к служебной информации в базах данных, за деньги неоднократно передавал третьим лицам персональные данные иностранцев с целью организации их незаконного пребывания на территории города.

Материалы, собранные Управлением собственной безопасности Главка, были переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. В отношении правоохранителя назначена служебная проверка. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.

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Фото: Piter.TV