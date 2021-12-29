Книгу с автографом Бродского выставили на благотворительный аукцион в Петербурге

На торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений Бродского A Part of Speech.

В Петербурге на благотворительный аукцион выставили книгу с автографом поэта Иосифа Бродского. Об этом сообщила пресс-служба "Подписных изданий".

На торгах оказалось оригинальное издание сборника стихотворений Бродского A Part of Speech. Начальная стоимость лота составляет 5 тысяч рублей.

Как рассказали в "Подписных изданиях", полученные средства поделят и направят в фонд AdVita, "Антон тут рядом" и в благотворительный проект "Ночлежка".

Фото: пресс-служба "Подписных изданий"