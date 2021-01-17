Почта России выставила на троги автобазу на Матисовом острове

Начальная цена лота составляет 508 млн рублей.

Почта России выставит на торги комплекс зданий на Матисовом острове в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-службе АО "Российский аукционный дом", уточнив, что начальная цена составляет 508 млн рублей.

Раньше в объекте размещались конюшни Почтового двора, сейчас там располагается автобаза. Комплекс занимает земельный участок площадью 9,1 тыс. кв. м. В его состав входят ремонтная мастерская, которая занимает 7,8 тыс. кв. м и административное здание на 1,8 тыс. кв. м. Помещения арендует сразу несколько организаций, договор с ними завершит своё действие 1 июня 2028 года.

Добавим, что объект находится в получасе от станции метро "Садовая", а также в трёх км от Невского проспекта и в 4,5 км от съезда на ЗСД. В случае, если покупатель выделит средства на проведение реконструкции, объект может быть использован для извлечения крупной прибыли, полагают аналитики.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом Лесниковых на Херсонской улице снова выставили на торги.

Фото: РАД