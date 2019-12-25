Доходный дом Лесниковых на Херсонской улице снова выставили на торги

Начальная цена объекта составляет 64 млн 680 тыс. рублей.

Российский аукционный дом (РАД) повторно выставил на торги здание "Доходный дом Лесниковых" на Херсонской улице. Судя по данным объявления, лот 1868 года постройки не относится к объектам культурного наследия и выявленным объектам культурного наследия, но расположен в границах охранной зоны и является историческим.

Начальная цена объекта составляет 64 млн 680 тыс. рублей. За один кв.м. просят 55 тыс. рублей. Аукцион пройдёт 12 декабря, подать заявки на него можно до 4 декабря.

Сейчас помещения в здании никак не используются, поскольку оно находится в состоянии консервации. Покупателю предстоит провести реконструкцию дома и полностью заменить инженерные коммуникации, после чего помещения можно использовать его для размещения торгово-офисных помещений, либо гостиничного комплекса и апартаментов.

Ранее мы сообщили о том, что казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в Петергофе выставлены на торги.

Фото: АО "Российский аукционный дом"