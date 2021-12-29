Путин считает возможным списать часть долгов региона, если он поддерживает инвестпроекты

По словам главы государства, это эффективная мера поддержки.

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами "Деловой России" заявил, что если регион отправляет деньги на поддержку инвестпроектов, то ему можно списывать часть долга.

Глава государства сказал, что неоправданна накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами, однако есть инструмент, который касается рассрочки по бюджетному долгу для регионов.

Минфин с этим согласен, это возможно, и это, на наш взгляд, тоже достаточно эффективная мера поддержки. Владимир Путин, президент России

Путин сказал, что необходимо совершенствовать инструменты инвестдетельности в регионах, а также нужно смотреть, как работают решения, принятые ранее. Президент не исключает того, что инвестиционные налоговые кредиты могут работать не так эффективно, как хотелось бы.

Ранее мы писали, что правительство разрабатывает перечень продуктов с наценкой до 5%.

Видео: kremlin.ru