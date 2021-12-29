Правительство разрабатывает перечень продуктов с наценкой до 5%

Наценка до 5% уже планируется на отдельные категории овощей борщевого набора.

Минсельхоз России, Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые торговая наценка составит до 5%. Так, ее планируется зафиксировать на некоторые овощи борщевого набора. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на одного из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.

По информации агентства, в перечень таких продуктов могут войти хлеб, а также молочная продукция. Уже сейчас говорится о том, что наценка на борщевой набор (картошка, морковь, свекла, капуста) должна составлять в магазинах от 0 до 5%. Кроме того, хотят зафиксировать также цены на сахар, как в 2021 году.

Потом все это доведут до сетей, рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций, - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, предложенные меры не приведу к снижению цен, так как являются нерыночными.

Ранее мы писали, что российские пекари пожаловались на ценовое давление ритейлеров.

Фото: pixabay