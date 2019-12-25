Диетолог назвала ошибки при варке овсяной каши

Самая распространенная ошибка – надеяться на пользу от каш в пакетиках.

Овсянка – отличный источник углеводов, растительных белков и жиров. Однако, пользу от каши можно получить, если только грамотно выбирать продукт и правильно его готовить. Об этом в беседе с "Летидором" рассказала врач-диетолог Марина Копытько.

Самая распространенная ошибка – надеяться на пользу от каш в пакетиках. Из-за добавленных сахара, ароматизатора, загустителей, такой завтрак серьезно повышает гликемический индекс.

Вторая ошибка — выбор крупы мелкого помола. По сравнению с цельным зерном, таких кашах меньше витаминов. Также такие каши помогут только насытиться. Диетолог также отметила, что считает упущением в период пандемии не добавлять в кашу сливочное масло (5 г продукта на 200 г каши), ведь качественное сливочное масло — хороший источник витамина А, полиненасыщенных кислот.

При этом врач не рекомендует есть овсянку на завтрак каждый день. Именно в этой каше есть фитаты, которые связывают катионы полезных витаминов и питательных веществ, мешают им нормально устаиваться.

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Фото: Piter.tv