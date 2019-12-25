Врач-диетолог рассказал о пользе сладостей на завтрак

Сладкие продукты ‒ мощный источник энергии, которая утром очень нужна, чтобы быстрее включиться в работу.

Сладкие продукты ‒ мощный источник энергии, которая утром очень нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Однако важно различать сахара естественные и сахара добавленные. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Фрукты, ягоды нужно есть на завтрак и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но, если это сахар добавленный, это вредно. Пару конфет съесть можно при условии, что вы сможете вовремя остановиться. Андрей Бобровский, кандидат медицинских наук

При этом, завтракая одними фруктами, ощущение сытости будет очень коротким. Организму нужны еще белок и жир. Диетолог привел пример сбалансированного завтрака. Половину утреннего рациона должны составлять фрукты, четверть гарнир, каша или хлеб, еще четверть – мясные или белковые продукты.

Диетолог Инна Пичугина назвала защищающий от старения витамин. Этот витамин содержится в зеленых продуктах.

Фото: Piter.tv