Стрелявшего в продавца на проспекте Стачек заключили под стражу

Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами.

Кировский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего мужчины, который напал на продавца магазина "Алкомаркет 24". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что нападение было совершено на почве личной неприязни к пострадавшему в районе 2 часов ночи 16 декабря. Злоумышленник собирался застрелить продавца из "травмата", однако тот выжил, получив при этом ушиб головного мозга и другие повреждения. На помощь 45-летнему мужчине приехали медики.

Позже, днем, стрелка задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину злоумышленник полностью признал, в связи с чем пробудет в СИЗО до 15 февраля следующего года.

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Фото: Piter.TV