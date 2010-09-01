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Стрелявшего в продавца на проспекте Стачек заключили под стражу
Сегодня, 21:40
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Стрелявшего в продавца на проспекте Стачек заключили под стражу

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Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами.

Кировский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего мужчины, который напал на продавца магазина "Алкомаркет 24". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что нападение было совершено на почве личной неприязни к пострадавшему в районе 2 часов ночи 16 декабря. Злоумышленник собирался застрелить продавца из "травмата", однако тот выжил, получив при этом ушиб головного мозга и другие повреждения. На помощь 45-летнему мужчине приехали медики.

Позже, днем, стрелка задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину злоумышленник полностью признал, в связи с чем пробудет в СИЗО до 15 февраля следующего года.

Ранее мы рассказывали, как в одном из дворов на Заречной улице двое неизвестных решили устроить "дуэль" на фейерверках.

Фото: Piter.TV

Теги: 105 ук рф, покушение на убийство, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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