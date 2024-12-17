На Заречной улице молодые люди устроили "дуэль" на фейерверках

Спасатели призывают использовать пиротехнику строго по назначению.

В одном из дворов на Заречной улице двое неизвестных решили устроить "дуэль" на фейерверках. Никто не пострадал, молодых людей спасло только чудо, подчеркнули в ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели призывают использовать пиротехнику строго по назначению и следуя всем правилам безопасности. Салюты нельзя запускать с балкона и в помещениях, направлять в сторону людей и строений. Также перед их использованием важно изучить инструкцию.

Ранее мы рассказывали о том, что в банке в Гатчине студентка взорвала петарду.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу