  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:15
142
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Заречной улице молодые люди устроили "дуэль" на фейерверках

0 0

Спасатели призывают использовать пиротехнику строго по назначению.

В одном из дворов на Заречной улице двое неизвестных решили устроить "дуэль" на фейерверках. Никто не пострадал, молодых людей спасло только чудо, подчеркнули в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Спасатели призывают использовать пиротехнику строго по назначению и следуя всем правилам безопасности. Салюты нельзя запускать с балкона и в помещениях, направлять в сторону людей и строений. Также перед их использованием важно изучить инструкцию. 

Ранее мы рассказывали о том, что в банке в Гатчине студентка взорвала петарду. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: заречная улица, пиротехника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии