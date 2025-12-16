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Молодая пара выпала из окна многоэтажки на Заречной улице
Сегодня, 16:16
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Молодая пара выпала из окна многоэтажки на Заречной улице

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По словам очевидца, пострадавшие погибли на месте.

В Петербурге на Заречной улице молодая пара выпала из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла утром 19 июня, пишет 78.ru. 

По словам очевидца, пострадавшие погибли от полученных травм. Их тела лежали почти возле входа в продуктовый магазин. На месте работали медики реанимации и следователи ГСУ СК РФ по городу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура устанавливает обстоятельства падения подростка с высоты третьего этажа в Колпинском районе. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение. Надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания юноши, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики. 

Фото: Piter.TV 

Теги: заречная улица, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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