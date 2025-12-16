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Прокуратура устанавливает обстоятельства падения подростка с высоты в Колпинском районе
Сегодня, 12:14
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Прокуратура устанавливает обстоятельства падения подростка с высоты в Колпинском районе

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Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

Прокуратура Колпинского района Петербурга устанавливает обстоятельства травмирования юноши. По информации надзорного ведомства, 16 июня подросток выпал из окна с высоты третьего этажа, его госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. 

Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания подростка, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики. Прокуратура района контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту правоохранителями. 

Пресс-служба прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: петербуржец упал с высоты 12-го этажа на Васильевском острове. Сведений о состоянии пострадавшего нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпинский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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