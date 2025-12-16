Петербуржец упал с высоты 12-го этажа на Васильевском острове

Сведений о состоянии пострадавшего нет, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Василеостровском районе Петербурга нетрезвый мужчина выпал с высоты 12-го этажа, рассказали накануне в tg-канале "Дорожный инспектор".

Полицейские 16 июня выехали на заявку по сообщению о том, что местный житель разгромил квартиру в доме на улице Кораблестроителей и пытался ее поджечь. К приезду правоохранителей он забаррикадировался в комнате и пообещал спрыгнуть. Обещание было сдержано.

Сведений о состоянии пострадавшего нет, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга, сбросивший мужчину с Литейного моста, получил 6,5 лет колонии. Потерпевший упал с высоты более 6 метров на асфальт, ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Фото: Piter.TV