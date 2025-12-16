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Петербуржец упал с высоты 12-го этажа на Васильевском острове
Сегодня, 9:15
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Петербуржец упал с высоты 12-го этажа на Васильевском острове

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Сведений о состоянии пострадавшего нет, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Василеостровском районе Петербурга нетрезвый мужчина выпал с высоты 12-го этажа, рассказали накануне в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Полицейские 16 июня выехали на заявку по сообщению о том, что местный житель разгромил квартиру в доме на улице Кораблестроителей и пытался ее поджечь. К приезду правоохранителей он забаррикадировался в комнате и пообещал спрыгнуть. Обещание было сдержано. 

Сведений о состоянии пострадавшего нет, все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга, сбросивший мужчину с Литейного моста, получил 6,5 лет колонии. Потерпевший упал с высоты более 6 метров на асфальт, ему оказали своевременную медицинскую помощь. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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