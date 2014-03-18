Бастрыкин попросил провести расследованием убийства младенца в Петербурге

Инцидент произошел 18 июня. Пьяный мужчина взял за ноги годовалую дочь своей спутницы и выпрямил ее головой вниз из окна квартиры, находящейся на 13 этаже по улице Белышева.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил представить доклад о расследовании уголовного дела, начатого после попытки убийства младенца в Петербурге, пишет spb.aif.ru.

Напомним, инцидент произошел 18 июня. Пьяный мужчина взял за ноги годовалую дочь своей спутницы и выпрямил ее головой вниз из окна квартиры, находящейся на 13 этаже по улице Белышева. Это заметили свидетели, которые сделали заявление в полицию. На следующий день мужчину арестовали.

Органами Следственного комитета России по городу Петербургу было завершено расследование дела о покушении на убийство малолетнего, предусмотренного статьей 105 уголовного кодекса РФ. Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета России в Петербурге Бобкову О.В. предоставить информацию о ходе расследования уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин заинтересовался проблемой водоснабжения в Приозерском районе.

Фото: Информационный центр СК РФ