Задержан мужчина, свесивший двухлетнего ребенка из окна на улице Белышева

Между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил девочку за ноги и вывесил ее из окна, после чего вернул обратно.

Полиция Невского района Петербурга задержала мужчину, который издевался над ребенком. Он вывесил двухлетнюю девочку головой вниз из окна 13-го этажа, передает телеканал "Санкт-Петербург" 20 июня.

Информация о произошедшем поступила правоохранителям 19 июня. Стало известно, что неизвестный издевался над девочкой в доме 5/6 по улице Белышева. Полицейские прибыли на место случившегося. В квартире находились 36-летняя женщина, ее двухлетняя дочь и 36-летний сожитель. На теле петербурженки и ее ребенка зафиксировали следы побоев.

Установлено, что 18 июня между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил девочку за ноги и вывесил ее из окна, после чего вернул обратно. Женщину и ребенка госпитализировали, а ее сожителя забрали в отделение полиции для разбирательства. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что на Мытнинской улице двухлетний мальчик выпал из окна.

Фото: Piter.TV