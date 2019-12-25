В Подмосковье электричка сбила мужчину с 2-летней девочкой на руках

Девочка выжила.

В Подмосковье электричка сбила мужчину с ребенком на руках.

ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России сообщает, что утром 3 июня, около 9 часов, на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд Фрязино - Москва сбил мужчину 1979 года рождения с 2-летней девочкой на руках.

Мужчина скончался на месте, ребенок выжил и был доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка.

Ранее:В Ижевске среди бела дня похитили 5-летнюю девочку

Фото: pixabay.com