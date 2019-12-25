Покупка шкафа за 350 тыс. рублей привела к судебному разбирательству в Петербурге

Шкаф был с производственными дефектами.

Мебельный салон отказывался поставить петербурженке петли, соединяющие двери со шкафом. Женщине пришлось обратиться в суд, а взыскивать средства — судебным приставам.

Жемчужно-золотой шкаф изготавливался на заказ за 357 тыс. рублей. Во-первых, изделие доставили на 3 месяца позже установленного срока. Во-вторых, шкаф пришел с дефектами: трещинами, зазорами из-за недостаточного количества петель, фасадами в неудовлетворительном состоянии. Петель, которых не хватало для того, чтобы устранить дефект, фабрика отказалась поставлять. Суд постановил оставить товар покупательнице, а продавцу — устранить недостатки и нарастить фасады. Компенсация оказалась в 1,5 раза выше стоимости самого шкафа.

Судебные приставы предупредили, какие последствия будут, если не выплатить средства вовремя. После этого организация перечислила средства женщине.

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