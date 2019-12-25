С водителя-лихача взыскали 75 штрафов ГИБДД в Петербурге

Мужчина является владельцем сети авто.

Житель Петербурга погасил задолженность за 75 штрафов ГИБДД. Судебные приставы предупредили мужчину, что могут ограничить его право управления автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности 60-летний гражданин задолжал 63,5 тыс. рублей. В прошлом году он постоянно нарушал скоростной режим, а штрафы не оплачивал. Выяснилось, что нарушителю принадлежат семь авто. Также у него есть несколько счетов в банке, но никакого "движения" на счетах не было уже год. По месту регистрации он не проживал. С мужчиной все же удалось связаться через его представителя. Юрист сообщил о том, что его клиент не знал о штрафах ГИДД. После получения квитанции петербуржец расквитался с долгами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина получила 50 тыс. рублей от продуктового магазина за удар металлическими воротами.

Фото: Piter.TV