Женщина получила 50 тыс. рублей от продуктового магазина за удар металлическими воротами

Ворота не смогла удержать сотрудница магазина, которая открыла их для приема товара.

Прогулка возле продуктового магазина в сильный ветер обернулась травмой для жительницы Йошкар-Олы и длительным лечением. Судебные приставы взыскали с ответственного лица 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2019 году женщина проходила мимо магазина и упала из-за металлических ворот. Как выяснилось, ворота распахнула работница магазина, принимая товар. Она не смогла их удержать из-за сильного ветра. В итоге конструкция ударила по ноге прохожей, ее доставили в больницу. Пострадавшая долго находилась на больничном, а затем 2 месяца ходила на костылях.

Так как магазин добровольно не выплатил компенсацию в установленных срок, в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Деньги были получены после того, как с организации взыскали 10 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб