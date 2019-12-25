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Женщина получила 50 тыс. рублей от продуктового магазина за удар металлическими воротами
Сегодня, 10:23
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nadezhda_sib

Женщина получила 50 тыс. рублей от продуктового магазина за удар металлическими воротами

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Ворота не смогла удержать сотрудница магазина, которая открыла их для приема товара.

Прогулка возле продуктового магазина в сильный ветер обернулась травмой для жительницы Йошкар-Олы и длительным лечением. Судебные приставы взыскали с ответственного лица 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2019 году женщина проходила мимо магазина и упала из-за металлических ворот. Как выяснилось, ворота распахнула работница магазина, принимая товар. Она не смогла их удержать из-за сильного ветра. В итоге конструкция ударила по ноге прохожей, ее доставили в больницу. Пострадавшая долго находилась на больничном, а затем 2 месяца ходила на костылях. 

Так как магазин добровольно не выплатил компенсацию в установленных срок, в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Деньги были получены после того, как с организации взыскали 10 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора. 

Фото: пресс-служба УФССП по СПб 

Теги: ворота, компенсация морального вреда, судебные приставы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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