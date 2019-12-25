Мужчина опустил забор в Стрельне, поскольку он мешал соседу

Судья вынес решение об обязательном снижении забора на 40 сантиметров и о взыскании 50 тыс. рублей за услуги адвоката.

Судебные приставы разрешили спор насчет высоты забора. Об этом рассказали в ГУ ФССП России по Петербургу.

В отношении 62-летнего жителя Стрельны было открыто несколько исполнительных производств. В частности, высота металлического забора должна достигать не более 1,8 метра, что нарушалось мужчиной. Это не нравилось соседу: их конфликт длился с 2019 года, в 2024 году дело дошло до суда. Тень от конструкции мешала выращивать растения.

Судья вынес решение об обязательном снижении забора на 40 сантиметров и о взыскании 50 тыс. рублей за услуги адвоката. В итоге нарушитель выполнил требование.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)