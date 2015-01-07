Похитителей подростка из Ломоносова заключили под стражу

Петербургский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу двух похитителей 15-летнего ученика девятого класса школы города Ломоносова. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Напомним, что инцидент произошел два дня назад. Тогда в полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что ее сына затащили в машину и начали вымогать деньги в размере 30 тыс рублей. По счастью, подростку удалось связаться с матерью, выбраться из машины и скрыться от злоумышленников.
По факту произошедшего на данный момент задержаны и пребывают под подозрением 3 человека: двое мужчин 24 лет и один – 26-ти. Все оказались рецидивистами, которых ранее судили за грабеж и кражи.
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге был задержан подозреваемый в организации убийства в 1998 году.
Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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