Задержан подозреваемый в организации убийства в 1998 году в Петербурге

Им оказался уроженец Калининградской области.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в организации убийства в 1998 году. Им оказался уроженец Калининградской области, рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, фигурант заказал убийство сотрудников одного из заводов Петербурга, расположенного на территории порта. После этого 15 июня 1998 года трое соучастников убийства на проезжей части дороги на Турухтанные острова, под видом сотрудников милиции остановили автомобиль, с указанными сотрудниками завода. Затем они, отвлекая внимание пассажиров машины, поместили под водительское сидение взрывное устройство, которое привели в действие после отъезда автомобиля. В результате взрыва один из сотрудников завода скончался на месте преступления, а двое других получили телесные повреждения различной степени тяжести, после чего были доставлены в больницу.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее петербурженка откусила палец своему отцу и едва не убила его.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу