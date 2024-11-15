Петербурженка откусила палец своему отцу и едва не убила его

Фигурантке уже предъявили обвинение.

Арестована жительница Северной столицы, обвиняемая в покушении на убийство отца (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие утверждает, что 13 ноября женщина в квартире дома по улице Кропоткина, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему отцу, ударила его ножом в спину и область глаза, а также откусила фалангу пальца левой руки. Довести умысел на убийство родственника до конца не смогла, поскольку он выбежал из жилья на лестничную площадку и позвал людей к себе на помощь. Мужчину госпитализировали.

Фигурантке уже предъявили обвинение. По ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время петербурженке назначат психиатрическую судебную экспертизу.

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу