В Ленобласти мужчина задушил мать и неделю жил с трупом

Мужчина уже признался, что 8 ноября после застолья во время ссоры задушил свою мать.

Житель Киришского района Ленобласти подозревается в убийстве матери. Подробности стали известны АН "Оперативное прикрытие".

Днём 14 ноября 67-летняя жительница деревни Оломна обнаружила труп своей 72-летней сестры с телесными повреждениями. На месте происшествия также был обнаружен 40-летний сын убитой с ранениями брюшной полости. Его доставили в больницу и прооперировали.

Мужчина уже признался, что 8 ноября после застолья во время ссоры задушил свою мать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец проведет больше года в колонии за ограбление матери.

Фото: Piter.tv