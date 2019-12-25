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В Ленобласти мужчина задушил мать и неделю жил с трупом
Сегодня, 9:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина задушил мать и неделю жил с трупом

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Мужчина уже признался, что 8 ноября после застолья во время ссоры задушил свою мать.

Житель Киришского района Ленобласти подозревается в убийстве матери. Подробности стали известны АН "Оперативное прикрытие".

Днём 14 ноября 67-летняя жительница деревни Оломна обнаружила труп своей 72-летней сестры с телесными повреждениями. На месте происшествия также был обнаружен 40-летний сын убитой с ранениями брюшной полости. Его доставили в больницу и прооперировали.

Мужчина уже признался, что 8 ноября после застолья во время ссоры задушил свою мать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец проведет больше года в колонии за ограбление матери.

Фото: Piter.tv

Теги: мать, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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