Полиция задержала двух подозреваемых в похищении школьника в Ломоносове

Один из них ранее был осужден за грабеж, а второй — за кражи. Оба фигуранта находятся в ИВС.

Оперативные сотрудники уголовного розыска из Петродворцового района Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в похищении девятиклассника. Как сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР), оба задержанных проживают в Ломоносове.

Два дня назад в полицию пришла мать пострадавшего подростка и сообщила, что её 15-летнего сына похитили на Краснопрудской улице в Ломоносове. Его заставили сесть в машину и потребовали выплатить долг в размере 30 тысяч рублей, который на самом деле не существовал. Подросток сумел связаться с матерью по телефону, покинул машину и скрылся. На следующий день на Ораниенбаумском проспекте был арестован ранее осужденный за грабеж 24-летний мужчина.

В понедельник, 18 ноября, сотрудники уголовного розыска Петродворцового района задержали еще двух человек — 24-летнего жителя Ломоносова и его 26-летнего друга. Один из них ранее был осужден за грабеж, а второй — за кражи. Оба фигуранта находятся в ИВС.