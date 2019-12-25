В Ломоносове вымогали деньги у похищенного старшеклассника

Школьник смог выйти из машины, позвонил матери и сбежал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петродворцовом районе Петербурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве. Как сообщает "Фонтанка", жертвой стал 15-летий подросток.

Ранее в полицию обратилась жительница Ломоносовского района Ленобласти. Она сообщила, что около 16:00 трое незнакомцев насильно посадили её несовершеннолетнего сына в автомобиль Hyundai Solaris и потребовали у него 30 тысяч рублей. Инцидент произошел возле Красного пруда в Ломоносове. В 17:45 школьник смог выйти из машины, позвонил матери и сбежал.

Примерно в 23:00 сотрудник уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы задержали 24-летнего жителя Ломоносова, ранее осужденного за грабеж. Задержанного доставили в отделение полиции, где составили на него протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее мы сообщили о том, что житель Кировского района Петербурга ранил жену ножницами в пьяной ссоре.

Фото: Piter.TV