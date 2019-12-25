Житель Кировского района Петербурга ранил жену ножницами в пьяной ссоре

Задержанный имеет криминальное прошлое, включая случаи угрозы убийством в отношении жены. Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ.

В среду, 13 ноября, полиция Кировского района Петербурга задержала 43-летнего безработного мужчину, который в ходе ссоры после употребления алкоголя нанес ножевые ранения своей жене в квартире на Дачном проспекте, 36.

Инцидент произошел в день рождения пострадавшей, которая впоследствии была доставлена в больницу в критическом состоянии. Задержанный имеет криминальное прошлое, включая случаи угрозы убийством в отношении жены.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ. Мужчина арестован и находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что тело студента нашли под окнами общежития на Здоровцева.

Фото: Piter.TV