Третьего похитителя подростка в Ломоносове заключили под стражу

Ранее в СИЗО были отправлены двое его сообщников.

В суде Петродворцового района Санкт-Петербурга удовлетворили ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу третьему фигуранту уголовного дела о похищении девятиклассника в городе Ломоносове. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Ранее в следственный изолятор были отправлены двое сообщников обвиняемого. Все они проходят по 126 статье УК РФ (Похищение человека с целью вымогательства денег). Также сообщалось, что трое обвиняемых ранее уже были судимы за грабежи или кражи. Срок меры заключения для третьего фигуранта – до 17 января следующего года.

Сегодня также стало известно о задержании нетрезвого подростка, который угрожал ножом прохожему во Всеволожске.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга