Суд оправдал петербурженку, которая обвинялась в похищении младенца в Невском районе

Ее действия расценили как оставление ребенка в опасности и отпустили за отбытием назначенного срока в СИЗО.

Невский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Валерии Демидовой. Ранее ее отправили в СИЗО по обвинению в преступлении, предусмотренном 126-й статьей УК РФ (Похищение человека), – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагало, что 3 августа прошлого года Демидова, пребывая в состоянии наркотического опьянения в доме на Товарищеском проспекте, похитила девочку 2024-го года рождения. Затем фигурантка дела отнесла младенца к дому №7 по улице Кржижановского, где и оставила малолетнюю на бетонном полу лестницы.

Ее действия, впрочем, позже переквалифицировали в оставление в опасности человека (125-я статья УК РФ) в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления по 126-й статье.

В связи с этим сегодня, 8 апреля, подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев в 11 общего режима. Демидовой было зачтено время содержания под стражей, в связи с чем женщину отпустили.

Ранее мы писали, что росгвардейцы вернули родителям двух детей, которые потерялись на прогулке в Невском районе.

Фото: Piter.TV