СК Петербурга возбудил дело по факту похищения подростка в Ломоносове

Ранее похитители требовали от родителей 15-летнего мальчика 30 тыс рублей в качестве выкупа.

В следственном отделе Петродворцового района Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летнего подростка в городе Ломоносов. Ранее в отношении злоумышленников, требовавших выкуп с похищенного, было возбуждено дело о вымогательстве, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Северной столице.

По данным следствия, 17 ноября в городе Ломоносове в дневное время трое фигурантов насильно посадили в автомобиль несовершеннолетнего. Злоумышленники требовали от подростка деньги в сумме 30 тысяч рублей, которые последний им якобы был должен. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Похитители отпустили несовершеннолетнего под предлогом получения денег от его родителей. Однако обо всем произошедшем подросток по приходу домой сообщил матери, которая и обратилась за помощью в полицию. Злоумышленники были задержаны. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу