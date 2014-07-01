В Петербурге наркокурьер, прятавший гашиш под рулем авто, отправлен в колонию на 8,5 лет

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении наркокурьера, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере). Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 18 ноября.
В июле подсудимый приискал 34 свертка из фольги с гашишем. Он хранил запрещенные вещества под рулевым колесом своего автомобиля и в сумке для последующего сбыта. Общий вес свертков составил около 30 граммов.
Однако свои преступные действия мужчина не смог довести до конца: гашиш у него изъяли около дома 66А по Индустриальному проспекту.
С учетом позиции государственного обвинителя, петербуржец признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее на Piter.TV: у 43-летнего петербуржца изъяли гашиш и кокаин.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все